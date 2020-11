Islamska skupnost v Sloveniji ostro obsoja teroristični napad na Dunaju

Ljubljana, 3. novembra - Islamska skupnost v Sloveniji ostro obsoja ponedeljkov teroristični napad na Dunaju, v katerem so bili ubiti in ranjeni nedolžni ljudje. Nemogoče je sprejeti, da se v sodobnem času na takšen teroristični način ubijajo nedolžni ljudje, so zapisali. Nasilju je treba po njihovem pozivu narediti konec.