V Linzu prijeli osumljenca za napad na Dunaju

Linz, 3. novembra - V Linzu so prijeli enega od osumljencev za ponedeljkov teroristični napad na Dunaju, v katerem so bili ubiti štirje civilisti, številni pa so bili ranjeni, je danes potrdil deželni glavar Zgornje Avstrije Thomas Stelzer. Potrdil je še, da so v Linzu v zvezi z napadom izvedli hišno preiskavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.