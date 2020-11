Italijanska vlada bo sprostila devet milijard evrov za kulturo in turizem

Rim, 3. novembra - Italijanska vlada namerava do konca leta sprostiti devet milijard evrov za podporo ukrepom, namenjenih kulturi in turizmu. "Naložbe v kulturo so za Italijo pomembne," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v torek v Rimu poudaril italijanski minister za kulturo in turizem Dario Franceschini.