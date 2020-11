Podgoršek na konferenci o novi strategiji za ribištvo v Sredozemlju

Ljubljana, 3. novembra - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je danes udeležil spletnega srečanja Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju na visoki ravni. Udeleženci so na video konferenci izmenjali mnenja glede nove strategije za ribištvo in ribogojstvo v Sredozemlju in Črnem morju, so sporočili s kmetijskega ministrstva.