Iz sveta se vrstijo obsodbe napada na Dunaju in izrazi solidarnosti

Bruselj/Strasbourg/Budimpešta, 3. novembra - Iz sveta se še naprej vrstijo obsodbe ponedeljkovega napada na Dunaju in izrazi solidarnosti z Avstrijci. V Evropski komisiji so se žrtev terorističnih napadov na Dunaju, v Franciji in Afganistanu danes spomnili z minuto molka. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je napovedala neomajen boj proti terorizmu.