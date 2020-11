V nastajanju film o vietnamski vojni z mlado igralsko zasedbo

Los Angeles, 4. novembra - Britanski režiser Rupert Sanders se bo lotil režije drame o vietnamski vojni z naslovom The Things They Carried, v kateri je angažirana mlada igralska zasedba. Tako bodo mlade vojake ob boku Toma Hardyja upodabljali igralci, kot so Pete Davidson, Stephan James, Ashton Sanders in Moises Arias, piše filmska revija Variety.