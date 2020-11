Domovi za starejše nad kadrovsko stisko z novimi zaposlitvami in pomočjo študentov

Ljubljana, 3. novembra - Domovi za starejše kadrovsko stisko rešujejo s pomočjo študentov medicine, zdravstvenih delavcev s primarnega nivoja, pa tudi s pomočjo novih zaposlitev in v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje. Na novo so zaposlili 118 delavcev, 114 se jih je vključilo prek javnih del, študenti pa so v domovih opravili že več kot 30.000 ur dela.