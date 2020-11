Na vzhodni obali ZDA so se odprla volišča

Washington, 3. novembra - V New Yorku, New Jerseyju, Virginiji in več drugih zveznih državah na vzhodni obali ZDA so se ob 6. uri po krajevnem času (12. uri po srednjeevropskem) odprla volišča, na katerih Američani med drugim izbirajo prihodnjega predsednika države med demokratom Josephom Bidnom in republikancem Donaldom Trumpom.