Zaradi epidemije covida-19 odpovedali največji hrvaški knjižni sejem

Zagreb, 3. novembra - Zaradi epidemije covida-19 so odpovedali tudi največji knjižni sejem na Hrvaškem in enega največjih v regiji, Interliber. Čeprav so bili za izvedbo sejma, ki naj bi potekal med 10. in 15. novembrom, že sprejeti ustrezni ukrepi, so organizatorji potrdili, da so 43. Interliber odpovedali. Založniki zato pripravljajo alternativni program.