Okužbe s koronavirusom tudi v skupini zdravstvenih delavcev na usposabljanju za rezervno sestavo vojske

Ljubljana, 3. novembra - V skupini zdravstvenih delavcev, ki so v drugi polovici oktobra začeli temeljno usposabljanje za pripadnike rezervne sestave Slovenske vojske (SV), so potrdili več okužb. Kot je za STA pojasnil tiskovni predstavnik vojske Marjan Sirk, so po potrditvi prve okužbe celotno skupino poslali domov.