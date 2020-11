Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 7. novembra - Pri Mladinski knjigi so izdali zgodovinsko-vojni roman italijanske pisateljice Viole Ardone Otroci z vlaka in kriminalko britanskega avtorja Richarda Osmana Četrtkov klub za umore. Založba Litera je izdala delo Boruta Goloba z naslovom Šala: kratka zgodovina smeha (1987-2007), založba Zala pa prevodno slikanico Morski konjički so razprodani.