Avstrijska vlada po napadu razglasila tridnevno žalovanje

Dunaj, 3. novembra - Avstrijska vlada je po terorističnem napadu, ki je v ponedeljek pretresel Dunaj, razglasila tridnevno žalovanje, ki se začenja danes in bo trajalo do vključno četrtka. Ob 12. uri se bodo žrtvam napada poklonili z minuto molka. Na javnih stavbah bodo zastave visele na pol droga, so danes na izrednem zasedanju sklenili ministri.