Tudi tokrat vsi testi na Vuelti negativni

Madrid, 3. novembra - Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v skladu z zdravstvenimi protokoli oblasti ter Mednarodne kolesarske zveze (Uci) ob drugem dnevu premora še četrtič testirali vse kolesarje ter spremljevalno osebje. Pred današnjim kronometrom španske pentlje so sporočili, da so opravili 681 testov, vsi pa so bili na novi koronavirus negativni.