Volilni dan v ZDA spodbuja rast na evropskih borzah

London, 3. novembra - Na dan ameriških predsedniških volitev pomembnejše borze v Evropi sledijo optimističnemu razpoloženju v Aziji in Avstraliji, kjer so se tečaji vrednostnih papirjev danes občutno zvišali. Vlagatelji upajo na prepričljiv rezultat v ZDA, vse drugo bi pomenilo negotovost in po besedah analitikov ne bi bilo dobro za borze.