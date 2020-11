Slovenija po indeksu enakosti spolov na 11. mestu med članicami EU

Ljubljana, 3. novembra - Evropski inštitut za enakost spolov je objavil najnovejše rezultate merjenja indeksa enakosti spolov, s poudarkom na zaposlovanju in delu v digitalnem svetu. Slovenija se po indeksu za leto 2020 umešča na 11. mesto oz. nekoliko pod povprečje med državami članicami EU, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.