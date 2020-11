Odpoklic gugalnic Trigano

Ljubljana, 3. novembra - Podjetje Leclerc je iz prodaje odpoklicalo več vrst lesenih gugalnic Trigano zaradi napake na pritrdilnem elementu, ki bi lahko predstavljala tveganje za predčasno obrabo in lom vponke.

Črtne kode gugalnic, uvoženih iz Francije, ki so bile v prodaji od 1. novembra 2016, so 3222873003095, 3222871659928, 3222873015418, 3222873005419, 3222871351006 in 3222871546105. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, temveč se obrnejo na prodajno mesto. Za dodatne informacije je na voljo telefonska števila 01 42 04 267.