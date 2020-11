Selektor Walesa Giggs aretiran zaradi nasilja

Manchester, 3. novembra - Selektor nogometne reprezentance Walesa in velikan Manchester Uniteda Ryan Giggs je bil aretiran zaradi suma napada na osebo, pišejo otoški mediji. Iz vodstva velške nogometne reprezentance pa so sporočili, da so seznanjeni z "domnevnim incidentom, v katerega je vpleten selektor, a ta čas ne bodo dajali nadaljnjih izjav".