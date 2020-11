Maradona nekaj dni po rojstnem dnevu v bolnišnico na teste

La Plata, 3. novembra - Le nekaj dni po 60. rojstnem dnevu so enega največjih nogometnih zvezdnikov na svetu, Argentinca Diega Maradono, sprejeli v bolnišnico v La Plati, poročajo argentinski mediji. "Za njim je zelo čustven in težak teden. Bil je pod velikim stresom. To ga je psihološko prizadelo," je za televizijo TyC Sports dejal njegov osebni zdravnik Leopoldo Luque.