Trump in Biden tudi zadnji dan pred volitvami vodila intenzivno kampanjo

New York, 3. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je na predvečer volitev v ZDA v ponedeljek nadaljeval s križarjenjem po ZDA in privržence prepričeval, da so volitve nameščene v prid njegovemu demokratskemu nasprotniku Josephu Bidnu. Ta je skušal razširiti krog držav, v katerih upa na zmago. Volivce bosta prepričevala tudi danes, na sam dan volitev.