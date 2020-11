Newyorške borze predvolilni dan končale v zelenem

New York, 2. novembra - Indeksi na newyorških borzah so dan pred ameriškimi predsedniškimi volitvami trgovanje sklenili v zelenem in tako deloma ponovno pridobili del izgube preteklega tedna, ko so končali najslabši tržni teden in mesec po marcu. Dow Jones je tako pridobil 1,6 odstotka, S&P 500 pa 1,2 odstotka.