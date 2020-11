Pred Villarrealom le Real Sociedad in Real Madrid

Madrid, 2. novembra - Nogometaši iz Villarreala so na zadnji tekmi 8. kroga španskega prvenstva danes premagali Valladolid z 2:0 (2:0) in napredovali na tretje mesto. Pred "rumeno podmornico" sta le Real Sociedad in Real Madrid. Prvi ima dve, drugi pa - ob tekmi manj - točko prednosti pred Villarrealom.