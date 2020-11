Na delovnih telesih DS podpora predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin

Ljubljana, 2. novembra - Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in interesna skupina lokalnih interesov sta na današnji skupni seji podprli predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je namen finančni in administrativni razbremenitvi občin ter povečanju nekaterih prihodkov, so za STA sporočili iz DS.