V napadu na univerzo v Kabulu več deset mrtvih in ranjenih

Kabul, 2. novembra - Na univerzi v afganistanski prestolnici Kabul je danes prišlo do streljanja, pri čemer je bilo ubitih najmanj 22 ljudi. Še najmanj 22 jih je bilo ranjenih, je sporočilo afganistansko ministrstvo za zdravje. Napad, ki je trajal šest ur, so izvedli trije oboroženi moški. Odgovornost je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).