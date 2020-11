Na Slovaškem na covid-19 testirali dve tretjini prebivalcev, pozitiven odstotek testov

Bratislava, 2. novembra - Na Slovaškem so ta konec tedna na okužbo z novim koronavirusom z antigenskimi testi testirali dve tretjini od skupaj 5,4 milijona prebivalcev, so danes sporočile oblasti v Bratislavi. Testirali so 3,625 milijona ljudi, od tega jih je bilo 38.359 oziroma 1,06 odstotka pozitivnih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.