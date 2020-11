Evropske borze dan pred ameriškimi volitvami končale s krepko rastjo indeksov

London/Frankfurt/Pariz, 2. novembra - Evropske borze so dan pred ameriškimi volitvami končale s krepko rastjo indeksov, potem ko je bil prejšnji teden v znamenju razprodaje delnic in padanja indeksov. Pozornost vlagateljev je bila danes uprta v ZDA in nekoliko manj v rast števila okuženih z novim koronavirusom po Evropi ter vnovično omejevanje javnega življenja po številnih državah.