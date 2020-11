Tudi v primeru podaljšanih počitnic potrebna posamična presoja konkretnega primera uveljavljanja višje sile

Ljubljana, 2. novembra - Ministrstvo za delo nima enoznačnega odgovora na vprašanje staršev osnovnošolskih otrok, ali podaljšanje počitnic predstavlja višjo silo za odsotnost z dela, če nimajo varstva za otroke. V vsakem konkretnem primeru bo namreč potrebna posamična presoja, so odgovorili za STA in dodali, da do te lahko pride tudi v primeru dela na domu.