V Avstriji in Grčiji veljajo zaostreni ukrepi za zajezitev virusa

Dunaj/Atene, 3. novembra - Evropskim državam, ki zaostrujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, se danes pridružujeta še Avstrija in Grčija. V Avstriji, ki jo je v ponedeljek pretresel teroristični napad, bo po novem med 20. in 6. uro v veljavi policijska ura, zapirajo restavracije in hotele. Za podobne ukrepe na najhuje prizadetih območjih se je odločila tudi Grčija.