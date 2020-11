V Turčiji po potresu izpod ruševin rešili dve deklici

Izmir, 2. novembra - V turškem obalnem mestu Izmir so 65 ur po potresu, ki je stresel zahodni del Turčije in Grčijo, izpod ruševin rešili triletno deklico. Reševalci so sporočili, da so izpod ruševin rešili tudi 14-letno deklico. Število smrtnih žrtev potresa se je medtem danes povzpelo na 91, poroča francoska tiskovna agencija AFP.