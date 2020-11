Po Evropi se nadaljuje zaostrovanje ukrepov za zajezitev koronavirusa

pripravil Blaž Mohorčič

Berlin/Dunaj/Rim, 2. novembra - Po Evropi se nadaljuje zaostrovanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Danes je to med drugim storila Nemčija, dodatno zaostrovanje pa se obeta še v Italiji in na Portugalskem. Voditelji svoje državljane pozivajo k spoštovanju strogih ukrepov, do katerih je bil kritičen predsednik ZDA Donald Trump.