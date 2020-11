Pokalni nogometni tekmi osmine finala preloženi

Ljubljana, 2. novembra - Tekmovanje v 2. slovenski nogometni ligi je do nadaljnjega prekinjeno zaradi slabe epidemiološke slike glede novega koronavirusa. Z Nogometne zveze Slovenije so tako sporočili, da bosta na nov termin prestavljeni tudi tekmi osmine finala pokala Pivovarne Union med Triglavom in Celjem ter Beltinci in Domžalami, ki bi morali biti 11. novembra.