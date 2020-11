Ministrstvo od koalicije do petka pričakuje pripombe na predloga sprememb volilnih okrajev

Ljubljana, 2. novembra - Ministrstvo za javno upravo je poslanskim skupinam koalicije konec minulega tedna poslalo dva predloga sprememb volilnih okrajev, pripombe morajo oddati do petka, so pojasnili na ministrstvu. V koaliciji so različna stališča za uresničitev ustavne odločbe, a za ukinitev volilnih okrajev ni ustrezne večine in bodo zato, kot kaže, iskali kompromis.