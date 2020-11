Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP pridobil 1,26 odstotka

Ljubljana, 2. novembra - Indeks SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi pridobil 1,26 odstotka in trgovanje sklenil pri 803,58 točke. Promet je dosegel 970.000 evrov, največ poslov, in sicer za 516.471 evrov je bilo sklenjenih z delnicami Krke, ki so se podražile za 1,82 odstotka na 78,40 evra.