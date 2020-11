CureVacovo cepivo proti covidu-19 v prvi fazi testiranja sprožilo imunski odziv

Frankfurt, 2. novembra - Cepivo proti covidu-19, ki ga razvija nemško biotehnološko podjetje CureVac, je pri ljudeh, ki so jih poizkusno cepili v prvi fazi testiranja, sprožilo imunski odziv. Razvili so približno toliko protiteles proti novemu koronavirusu kot tisti, ki so hudo zboleli za covidom-19, so sporočili iz podjetja.