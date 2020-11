Z rentgensko napravo pred infekcijsko kliniko do hitrejše in varnejše obravnave bolnikov

Ljubljana, 2. novembra - Rentgenska naprava pred ljubljansko infekcijsko kliniko, ki so jo Slovenske železnice in Slovenska vojska med vikendom premestile iz premične vojaške bolnišnice Role 2 pri vojašnici Edvarda Peperka, bo omogočila varnejšo in hitrejšo obravnavno bolnikov, je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za radiologijo v UKC Ljubljana Dimitrij Kuhelj.