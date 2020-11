Madžar prevažal 17 psičkov za prodajo na italijanskem črnem trgu

Ankaran, 2. novembra - Policisti so v petek ob 2.26 v Hrvatinih ustavili 52-letnega Madžara, ki je v prtljažniku vozil 17 psičkov, namenjenih prodaji v Italiji. Za deset pudljev in sedem francoskih buldogov, starih okoli dva meseca, je bilo sicer poskrbljeno, a niso bili čipirani in niso imeli potnih listov oz. dokumenti niso bili pravi, so sporočili koprski policisti.