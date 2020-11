Petinsedemdeset let legende Bayerna

München, 3. novembra - Legendarni nemški nogometni reprezentant Gerd Müller je danes dopolnil 75 let. Z Bayernom iz Münchna je po štirikrat osvojil nemško ligaško in pokalno krono. Še vedno velja za najboljšega strelca Bayerna in nemškega prvenstva bundeslige (365 golov) ter je z 68 goli drugi najboljši strelec elfa vseh časov; prehitel ga je zgolj Miroslav Klose (71).