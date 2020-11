Frizerji in kozmetiki znova pozivajo k odprtju dejavnosti

Ljubljana, 2. novembra - Sekcija frizerjev in sekcija kozmetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) sta danes ponovno opozorili na razmah dela na črno zaradi zaprtja kozmetičnih in frizerskih salonov. Vlado sta pozvali k čimprejšnjemu odprtju obeh dejavnosti, so sporočili iz OZS.