Zdravstveni izvajalci za boljšo dostopnost uvedli dodatne telefonske številke in vračanje zgrešenih klicev

Ljubljana, 2. novembra - Za izboljšanje dostopnosti do zdravnikov na primarni ravni so številni izvajalci uvedli dodatne telefonske številke in povečali možnosti dostopa prek elektronskih poti. Večina izvajalcev je uvedla vračanje zgrešenih klicev, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Izvedli so tudi administrativne razbremenitve in poenostavitve postopkov.