V Berlinu 100-letnico rojstva Helmuta Newtona obeležili z razstavo na prostem

Berlin, 3. novembra - Berlinska Fundacija Helmuta Newtona je 100-letnico rojstva enega najpomembnejših fotografov 20. stoletja obeležila z razstavo njegovih legendarnih, brezčasnih in inovativnih del na prostem. Razstava Helmut Newton One Hundred v Berlinu je postavljena vzdolž 85 metrov dolgega zidu ob Kraftwerk Berlin na Köpenicker Strasse, na ogled je do 8. novembra.