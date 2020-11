Udeleženci zabave v romskem naselju ob posredovanju napadli policiste

Trebnje, 2. novembra - Trebanjski policisti so morali v petek popoldne zaradi obvestila o zabavi z glasno glasbo posredovati v romskem naselju Vejar. Kot so ugotovili ob prihodu, je tam kljub prepovedi zbiranja zaradi epidemioloških razmer potekala zabava, na kateri je bilo okoli 50 ljudi, pri tem pa so kršitelji med postopkom ugotavljanja identitete napadli policiste.