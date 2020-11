V Dobruški vasi pri Škocjanu poskus uboja

Škocjan/Novo mesto, 2. novembra - Novomeške policiste so v petek po 22. uri na pomoč poklicali iz naselja v Dobruški vasi, kjer je prišlo do pretepa, eden od vpletenih pa naj bi bil močno poškodovan. Policisti so ugotovili, da naj bi osumljenci različnih starosti med prepirom napadli 39-letnika, eden od mladoletnih napadalcev pa naj bi ga zabodel v vrat. Preiskavo še nadaljujejo.