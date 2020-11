Čebašek-Travnikova: Primarni zdravniki premalo slišani

Ljubljana, 2. novembra - Zdravniki primarnega zdravstva in zobozdravniki so ob epidemiji novega koronavirusa obremenjeni ter pogosto premalo slišani, je na današnji novinarski konferenci poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik. Dodala je, da primarno zdravstvo ni vključeno v sprejemanje ukrepov in da zbornica ni del svetovalne skupine.