Cheptegei in Duplantis v boju za atleta leta

Ljubljana, 2. novembra - Ugandski tekač Joshua Cheptegei in švedski skakalec s palico Mondo Duplantis sta na skrajšanem seznamu deseterice nominirancev za atleta leta, je danes sporočila Svetovna atletika (IAAF). Štiriindvajsetletni Cheptegei je to sezono med drugim popravil rekordni znamki legendarnega Etiopijca Kenenise Bekeleja na 5000 in 10.000 metrov.