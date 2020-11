Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 2. novembra - V minulih 14 dneh so se razmere v pandemiji covida-19 znova poslabšale predvsem po Evropi, izrazito tudi v Sloveniji, kjer je z novim koronavirusom okuženih že več kot 1000 ljudi na 100.000 prebivalcev. Najslabše razmere so v Belgiji, kjer so zabeležili več kot 1700 okuženih na 100.000 prebivalcev, sledita ji Češka in Slovenija.