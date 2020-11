Ljubljanska borza začela nov teden optimistično

Ljubljana, 2. novembra - Na Ljubljanski borzi v začetku novega tedna vlada optimizem. Ob sicer skromnem prometu so delnice Luke Koper pridobile že skoraj šest odstotkov, draži se tudi večina drugih pomembnejših delnic. V indeksu so navzdol usmerjene le delnice Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Prav slednje pa so za zdaj vlagateljem najbolj zanimive.