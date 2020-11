Grgić zaradi korone ostale brez Tine Trebec, manjkala bo tudi Zala Friškovec

Ljubljana, 2. novembra - Selektor ženske košarkarske reprezentance Damir Grgić je razkril seznam igralk za drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021. Na njem je trenutno 13 košarkaric, ki se bodo 12. in 14. novembra v mehurčku v Heraklionu na Kreti pomerile z Islandijo in Grčijo. Manjkali bosta Zala Friškovec in Tina Trebec.