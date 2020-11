Vedno več okužb v domovih za starejše na Severnoprimorskem

Nova Gorica/Renče/Tolmin, 2. novembra - Na Severnem Primorskem se število okužb z novim koronavirusom hitro širi tudi po domovih za starejše. Najhuje je trenutno v enoti doma upokojencev Podbrdo v Petrovem Brdu, kjer je okuženih 86 od 93 stanovalcev, varovancev s posebnimi potrebami, in deset zaposlenih. Okužbe pa so v zadnjih dneh potrdili tudi v domu v Renčah in Novi Gorici.