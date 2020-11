Skakalkam odpadle tekme svetovnega pokala na Japonskem

Sapporo, 2. novembra - Tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, ki bi morale biti sredi januarja na Japonskem, so odpovedane zaradi koronavirusne pandemije. Kot so danes sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis), za zdaj še ni znano, ali bo tekme v Zau od 15. do 17. januarja 2021 prevzel drug organizator ali ne.