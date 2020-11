Na dnevu bančnikov: Banke pomembne pri družbeno odgovornem razvoju

Ljubljana, 2. novembra - Na tradicionalni konferenci Dan slovenskih bančnikov, ki tokrat poteka virtualno, so se udeleženci posvetili razpravi družbeno odgovornega razvoja in vloge bank. Ukrepi na poti okrevanja iz sedanje zdravstvene in gospodarske krize morajo temeljiti na cilju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja, banke so ključnega pomena.