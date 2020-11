V tekmi za Ledo več svetovno znanih ponudnikov

Zagreb, 2. novembra - Uprava Fortenova grupe je izbrala tri ponudnike, ki bodo lahko opravili skrbni pregled hrvaškega podjetja Ledo. Po poročanju časnika Jutarnji list so vsi iz tujine, to pa lahko pomeni mrzlo prho za ambicije tistih, ki bi radi eno vodilnih podjetjih propadlega Agrokorja ohranili v hrvaških rokah. Vrednost posla bi lahko segla do 600 milijonov evrov.